Anteprima24.it - Ennesimo sopralluogo negato, minoranza dal Prefetto

Tempo di lettura: 2 minutiCancelli chiusi per la Commissione Bilancio e Patrimonio che aveva programmato unper verificare lo stato dei luoghi della struttura di Rione Parco ex Caserma dei Vigili Urbani. Lo denuncia il Presidente dell’organismo, Nicola Giordano che insieme ai colleghi Rino Genovese e Antonio Bellizzi con già con una nota del 22 febbraio u.s. con tutti i gruppi di opposizione hanno chiesto a S.E. ildi Avellino, dott.ssa Rosanna Riflesso, un incontro per rappresentate gli elementi di criticità nel regolare svolgimento delle funzioni relative all’attività delle Commissioni Consiliari e agli obblighi e agli adempimenti statutari costantemente violati da questa Amministrazione.“Un modesto mandante ed un ignaro esecutore, con la complicità della struttura tecnico amministrativa, di nuovo asservita, non ci ha consentito l’ingresso all’immobile per svolgere il nostro mandato.