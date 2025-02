Brindisireport.it - Eni Versalis, Cgil lascia tavolo: "L'azienda ha riconfermato che il piano è quello presentato"

“Respingiamo fermamente le modalità con la quale Eni sta affrontando la discussione sullo smantellamento della chimica di base in Italia. Non c’è la volontà politica di fare una trattativa, l’ha discusso solamente di ‘tattica’ per gestire la vertenza. A questo ci opponiamo fermamente". È.