Eni completa programma di acquisto azioni proprie da 2 miliardi di euro

Eni rende noto che è statoto ildidi2024 da 2dicomplessivi. Il 20 febbraio infatti si è conclusa la seconda tranche deldididi Eni, avviata il 13 giugno 2024. "Nell'ambito della seconda tranche deldi buyback deliberato dall'Assemblea il 15 maggio 2024, già oggetto di informativa al mercato, finalizzata a riconoscere aglisti Eni un'ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi - si legge nella nota - Eni ha acquistato 137.725.411(pari al 4,19% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.908.200.294,55. Taliverranno annullate secondo le modalità e i tempi deliberati dall'Assemblea del 15 maggio 2024. Considerando legià in portafoglio e gli acquisti effettuati dall'avvio deldi buyback in data 27 maggio 2024 nonché le assegndiordinarie a dipendenti Eni (come previsto dal 'Piano di incentivazione di lungo termine 2020-2022' approvato dall'Assemblea di Eni del 13 maggio 2020 e dal 'Piano di Azionariato Diffuso' approvato dall'Assemblea di Eni del 15 maggio 2024), Eni detiene 229.