Ilrestodelcarlino.it - Energia, le bollette scottano. Aumenti previsti fino al 20% per i costi di gas e elettricità

Continua l’incubo rincari per le, e famiglie e imprese tremano per il timore di una nuova stangata. In tanti hanno già subito il ‘colpo di grazia’ con glidei prezzi trascritti nelle ultimericevute. L’allarme non è ingiustificato dato che il prezzo del gas nel mese di gennaio 2025 è salito di circa l’1% rispetto a quello di dicembre scorso. Ma se si confronta con quello dei tempi pre-crisi del gennaio 2021, per il nuovo cliente tipo vulnerabile, con un consumo di annuo di 1100 mc di gas, il prezzo risulta oggi superiore di oltre il 78%. Numeri da capogiro, conin bolletta che hanno raggiunto livelli critici e preoccupanti. Sono questi alcuni dei dati che emergono dallo studio relativo all’andamento dei prezzi per le forniture di gas edelettrica curato da Energie per la città, d’intesa con l’Amministrazione comunale di Cesena.