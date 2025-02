Lanazione.it - Enel-Regione, piano della geotermia. Ecco il nuovo futuro dell’Amiata

Per sei comuni toscani (4provincia di Grosseto e 2provincia di Siena), si avvicina il"rinascimento". Almeno così lo hanno definito i sindaci dei comuni maremmani di Castel del, Arcidosso, Santa Fiora e Roccalbegna, e quelli senesi di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Ilpluriennale di investimenti proposto daed approvato dallaper il rinnovo delle concessioni geotermiche rappresenta, infatti, una base solida su cui costruire unper l’Amiata. Si tratta di un complessodi sviluppo in cui confluiscono risorse che saranno gestite direttamente dai Comuni e dalle due Province insieme a quelle governate direttamente da. La mole di risorse complessive è impressionante, con circa 150 milioni di euro che sono destinati a specifici interventi proposti dagli enti locali o da, a cui si aggiungono fondi di compensazione per un volume complessivo che sfiora i 200 milioni.