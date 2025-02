Emissioni di anidride carbonica nei Campi Flegrei, via al monitoraggio. Si parte dagli edifici pubblici

Leggi su Ildenaro.it

I Vigili del fuoco effettueranno sopralluoghi negliin un’area specifica deitra i comuni di Napoli e Pozzuoli, indicata dall’Ingv, per valutare l’eventuale presenza di. È quanto deciso nel corso di una riunione del Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per approfondire ledirilevate dall’Osservatorio Vesuviano, nell’ambito dell’ordinaria attività didell’area, in alcuni locali seminterrati e poco areati di una zona ristretta dell’area flegrea, tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, con potenziale rischio. Alla riunione hannocipato l’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Emanuele Franculli, i direttori dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, e dell’Asl Napoli 2 Nord, Mario Iervolino, il direttore generale della Protezione civile della Campania Italo Giulivo, il direttore del 118 Giuseppe Galano e il direttore dall’Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito.