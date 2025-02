Ilrestodelcarlino.it - Emilio Sala analizza l’opera ’La vestale’

Da considerarsi il capolavoro di Spontini per la possente ispirazione drammatica, la raffinatezza della parte strumentale e la stretta aderenza tra valori musicali, psicologia dei personaggi e azione scenica, ’Laè il prossimo appuntamento della Stagione d’Opera del Teatro Alighieri di Ravenna. Per l’occasione, il secondo incontro di ’Prima del’ è domani alle 18 nel Salone Nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy). L’approfondimento sarà guidato da, musicologo e docente all’Università Statale di Milano. ’Laè in scena all’Alighieri venerdì alle 20.30 e domenica alle 15.30; l’allestimento della Fondazione Pergolesi-Spontini vede Gianluca Falaschi alla regia e Alessandro Benigni alla guida dell’Orchestra La Corelli. Info. 0544-249244.