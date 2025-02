Quotidiano.net - Emilia-Romagna: trasformazioni industriali verso la sostenibilità nei distretti

Grandiattendono ie le filiere dell’nei prossimi anni.che, per la verità, sono già in corso e che – a grandi linee – puntano tutte a rendere più sostenibile il processo industriale. Una necessità, più che una scelta, dovuta alla nuova attenzione all’ambiente ma anche a un utilizzo più razionale delle risorse, che significa anche risparmio e competitività. La catena di produzione e distribuzione coinvolge tutti, dagli imprenditori alle famiglie, se si pensa al percorso che qualsiasi bene – dai pacchi ordinati on line al cibo che, tutti i giorni, portiamo sulle nostre tavole – compie nelle tappe del processo. Un tema che, appunto, lega insieme, strettamente, aziende di confezionamento, trasporto (per mare, terra, ferro e aria) e consegna, e sui quali si gioca una buona fetta del futuro del nostro territorio e del nostro Paese.