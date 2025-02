Quotidiano.net - Emilia-Romagna e Toscana: potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali

Leggi su Quotidiano.net

Due regioni unite dasempre migliori. Come? Allargando in tempi rapidi la cabina di regia sulla lineaa Direttissima (la Bologna-Prato) anche alle linee faentina e pontremolese e, sul versante stradale, lavorare insieme a una programmazione dei principali itinerari di valico appenninico. Questi i principali punti emersi dal confronto dei giorni scorsi tra gli assessori alla Mobilità e Infrastrutture di, Irene Priolo e Stefano Baccelli. Un incontro che fa seguito alla lettera di intenti e di collaborazione siglata dai presidenti delle due regioni, Michele de Pascale ed Eugenio Giani, lo scorso 18 gennaio. "Lavoreremo insieme per lo sviluppo sinergico dei due sistemi regionali – affermano Priolo e Baccelli –, che passa naturalmente attraverso una sempre più forte integrazione e connessione infrastrutturale tra i nostri due territori.