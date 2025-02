Anteprima24.it - Emergenza peste suina, incontro in Prefettura a Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiHa espresso soddisfazione per la disponibilità manifestata dai sindaci a lavorare in sinergia con l’Asl e trovare insieme soluzioni condivise per il superamento della fase dilegata allail prefetto di, Francesco Esposito al termine di una riunione che si è tenuta questa mattina nel palazzo di governo per esaminare la problematica relativa alla presenza nel territorio didel virus. Lacostituisce un serio rischio per la salute animale della popolazione interessata e quindi per l’economia legata al settore zootecnico pur non rappresentando un pericolo per l’uomo. Per questo il prefetto ha voluto, anche sulla base delle indicazioni fornite dal commissario straordinario per laafricana nominato dal governo, presiedere la riunione che ha visto partecipare il dirigente del settore prevenzione e sanità pubblica veterinaria della giunta regione della Campania, il responsabile della sanità animale dell’Asl di, il presidente del Parco nazionale del Cilento e rappresentanti di diversi comuni cilentani, oltre che il comandante provinciale del gruppo Carabinieri forestale di