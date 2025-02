Ilgiorno.it - Emergency: "Cure per tutti. Facciamo rete"

L’integrazione e il riscatto non passano solo da sport, educazione e iniziative sociali. Ma anche dalla tutela di un diritto fondamentale: quello alla salute. In piazzale Selinunte, cuore del degrado di San Siro, c’è il Politruck di, un ambulatorio mobile che offre assistenza sanitaria a chi, per un motivo o per un altro, non riesce a rivolgersi al sistema nazionale. "Il Politruck - racconta Loredana Carpentieri (nella foto), mediatrice culturale e coordinatrice del progetto - nasce nel 2015, non con l’obiettivo di sostituire il Servizio Sanitario Nazionale, anche perché non è il nostro ruolo, ma di aiutare le persone ad accedervi, tutelando nel frattempo la loro salute. È un lavoro a 360 gradi, svolto da un team multidisciplinare di medici, infermieri, mediatori culturali e psicologi".