Emanuela Massicci uccisa a botte dal marito, due ore di ispezione in casa: "Trovate e sequestrate delle accette "

L’nell’abitazione di Castignano, teatro del tragico evento del 19 dicembre, è durata oltre due ore. In quella, un uomo ha tolto la vita alla moglie,, per poi tentare il suicidio. L’obiettivo del sopralluogo era raccogliere nuovi elementi per ricostruire la dinamica dell’aggressione e verificare se la donna fosse già stata vittima di violenze da parte del compagno.Leggi anche:a mani nude, l’autopsia: “Aveva fratture ovunque”Leggi anche:dal. Lui scriveva così sui social: “La voglio eliminare e tenermi i bambini”Durante l’, alcuni oggetti sono stati sequestrati, tra cui piccoleche saranno sottoposte ad analisi di laboratorio. A un primo esame non sarebbero state individuate tracce organiche, ma solo ulteriori accertamenti potranno confermare l’eventuale presenza di residui biologici.