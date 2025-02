News.robadadonne.it - Elsa Giordano, madre di Giorgia: “Emanuel Lo? Glielo ha mandato Alex Baroni”

Archiviata la delusione sanremese, con un sesto posto che non è affatto piaciuto al pubblico ma il premio Tim in tasca,è tornata a casa, con il compagnoLo e il figlio Samuel, che ha recentemente compiuto 15 anni, festeggiato da mamma e papà.A parlare è adesso, ladella cantante che ha portato all’Ariston La cura per me (scritta da Blanco), che ha rilasciato una toccante intervista al settimanale DiPiù, affrontando anche temi inediti e finora rimasti sconosciuti anche ai fan dell’interprete di Come saprei.“Pergli anni più recenti sono stati davvero difficili – ha raccontato – Dal Covid in poi, purtroppo, l’ho vista parecchio in crisi. Non era più coinvolta dalle cose della musica, era distante ed era preoccupata. Ha sofferto il cambio generazionale che c’è stato nel mondo della canzone, prendere atto che i tempi sono cambiati non è sempre facile.