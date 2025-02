Ilfattoquotidiano.it - “Elodie a Sanremo? Ho fatto molta fatica ma l’ho seguita, la sostengo in tutto quello che fa”: parla Andrea Iannone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non ho mai pensato né di tornare né di non tornare, ma non ho neanche mai avuto la certezza di rimettermi in pista. Quando stai fermo per quattro anni semplicemente non puoi avere certezze”.si racconta a La Gazzetta dello Sport, a pochi giorni dal suo ritorno in Superbike dopo quattro anni di assenza forzata. Un periodo difficile, in cui il pilota ha dovuto fare i conti con l’incertezza del futuro, ma in cui ha potuto sempre contare sul supporto di. La loro storia d’amore procede infatti a gonfie vele, nonostante la distanza e gli impegni di entrambi. Da ultimo, il Festival di, che ha visto la cantante romana tra i protagonisti dell’edizione appena conclusasi: “Hocon il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente, ci tenevo”, racconta, riferendosi alle performance diall’Ariston mentre lui si trovava in Australia per i test e il primo weekend di gara a Phillip Island.