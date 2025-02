Ravennatoday.it - Elezioni provinciali, l'unica candidata è Valentina Palli: sarà la prima presidente donna di Ravenna

Senza troppo rumore, domenica 2 marzo, dalle 8 alle 20, si voterà per il nuovodella Provincia di. E visto che c'è solo un candidato, non c'è suspense sul risultato che uscirà al termine delle votazioni nel palazzo dell'ente in piazza dei Caduti. È, sindaca di.