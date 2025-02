Lettera43.it - Elezioni presidenziali Polonia 2025: la data del primo turno e dell’eventuale ballottaggio

Neli polacchi tornano alle urne per scegliere il successore di Andrzej Duda, presidente della Repubblica didal 2015 che, giunto al termine del secondo mandato, deve per legge rinunciare all’incarico. Ildellesi terrà il 18 maggio. L’eventualeè stato fissato per ilgiugno. Il nuovo presidente entrerà in ogni caso in carica solo al termine della presidenza polacca dell’Ue, a giugno: Duda continuerà nelle sue funzioni fino ad allora. Le cose da sapere sullapolacche.Come viene eletto il presidente della Repubblica diAndrzej Duda, presidente della Repubblica didal 2015 (Getty Images).Secondo quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica di, il presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti validi.