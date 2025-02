Lettera43.it - Elezioni presidenziali Polonia 2025: chi sono i candidati

Il 18 maggioi cittadini polacchi tornano alle urne per scegliere il successore di Andrzej Duda, presidente del Paese dal 2015 che, giunto al termine del secondo mandato, dovrà per legge rinunciare all’incarico. L’eventuale ballottaggio è stato fissato per il primo giugno. Ecco chialla presidenza della Repubblica di.Chialla presidenza della Repubblica diRafal Trzaskowski (Getty Images).ben 11 ialla presidenza della Repubblica di. I favoritiRafa? Trzaskowski, sindaco di Varsavia sostenuto dal partito Piattaforma Civica del premier Donald Tusk, e Karol Nawrocki, candidato dai conservatori di Diritto e Giustizia (PiS), sebbene non faccia parte del partito (di cui è esponente Duda). Più staccato nei sondaggi Slawomir Mentzen dell’unione di estrema destra Konfederacja.