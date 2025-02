Lanazione.it - Elezioni comunali, ora si sceglie. Le coalizioni sono al lavoro sui nomi dei candidati-sindaco

Verso le, ultimi giri di valzer anche perché i cittadini vorrebbero poter finalmente valutare programmi e. Nel centrodestraore decisive per capire chi guiderà la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega e civici. Per oggi è in programma un incontro al termine del quale potrebbe arrivare il nome del candidato. Molto forti, in queste ore, le quotazioni di Eolo Cicogna, angelano, figura molto conosciuta e apprezzata, anche in ambito religioso, per preparazione e competenze maturate (ha lavorato in banca come direttore di numerose filiali). Un civico che potrebbe rappresentare la quadra fra le forze politiche che sino a ora hanno stentato a trovare il giusto identikit del candidatoper evitare la terza sconfitta di fila. Sull’altro fronte Valter Stoppini è il candidato del Pd, di certo di quello di Assisi, ma ancora manca l’ufficialità - aspetto non secondario -, mantenendo aperta anche altre soluzioni, con in testa la candidatura a prima cittadina di Veronica Cavallucci, assessore, esponente di quel civismo che ha avuto un ruolo importante in questi ultimi anni e che per certi versi ora si trova a un bivio.