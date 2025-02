Elezione del Papa come si svolge un conclave | le regole rigidissime da seguire

Leggi su Funweek.it

Dal 14 febbraio 2025Francesco è ricoverato al Vaticano 3 per una bronchiolite e un’insufficienza renale. Ogni giorno la Santa Sede fa sapere le sue condizioni di salute che attualmente sembrano stabili ma non buone. Ciò fa già parlare il popolo sulla possibile successione del pontefice, quali sono le modalità? Esiste un regolamento rigidissimo dae quando avvieneL’delavviene tramite il, un’assemblea di cardinali che viene convocata per eleggere un nuovo pontefice in caso di vacanza della Sede Apostolica, morte o dimissioni del. nella Costituzione Apostolica diGiovanni Paolo II del 1996 “Universi Dominici Gregis” sono stabilite dellee normative canoniche.Per prima cosa viene convocato il