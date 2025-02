Tvzap.it - Eleonora Giorgi, l’annuncio di Barbara Palombelli in diretta (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. A “Forum”, la conduttricesi è lasciata andare ad un annuncio sconcertante su. Le sue parole sono state riprese dai presenti e il filmato è finito sui social, diventando virale. Attualmenteè ricoverata in una clinica romana, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore. (Continua.)Leggi anche:, commossa nella puntata finale: “Forum è per la pace”Leggi anche: “Forum”,si commuove inper la storia di AndreaCome staNell’ottobre del 2023,ha rivelato che le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. L’attrice fino ad adesso ha lottato a viso aperto contro la malattia, ma sembra che il male stia avendo la meglio su di lei. Di recente, infatti, pare che le sue condizioni si siano complicate e attualmentesarebbe ricoverata in una clinica romana, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore.