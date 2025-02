Eleonora Giorgi ci sta lasciando L’annuncio choc di Barbara Palombelli in diretta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un momento di profonda emozione ha segnato l’anteprima della puntata odierna di Forum, quandoha annunciato inchesta per lasciarci. Con accanto Paolo Ciavarro, la conduttrice ha condiviso la notizia con il pubblico,tutti senza parole.L’attrice, che da circa due anni sta combattendo contro un tumore al pancreas, ha ricevuto sin dall’inizio della sua battaglia un’ondata di affetto da parte dell’Italia intera. Tuttavia, negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate e attualmente si trova ricoverata in una clinica romana, dove sta affrontando la terapia del dolore.Leggi anche: Lutto per cinema e televisione, morto prematuramente uno dei più grandi di questa epoca“ci sta”.diinLa conduttrice, visibilmente commossa, ha dichiarato: “Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio.