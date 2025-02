Iodonna.it - Eleganza fluida, heritage e glamour: alla prima sfilata senza Sabato De Sarno, il marchio della doppia G è un "continuum" tra passato e futuro

Leggi su Iodonna.it

La passerella è immersa in un verde profondo, quello dell’iconico Interlocking G, mentre in sottofondo l’orchestra dal vivo esegue una composizione originale di Justin Hurwitz.Milano Fashion Week, Gucci presenta la collezione Autunno/Inverno 2025 con una dichiarazione d’identità, un ponte trae presente che celebra l’ereditàmaison e la sua capacità di ridefinirsiperdere coerenza, partendo da uno dei suoi elementi più iconici, il Morsetto. I codici estetici delvengono scomposti e ricomposti, in un dialogo tra rigore sartoriale e sensualità disinvolta, tra maschile e femminile, tra essenzialità e opulenza. MFW AI 2025/2026: tutte le star in front row guarda le foto Gucci fonde maschile e femminileNella nuova collezione, ladopo l’addio a sorpresa diDe, Gucci gioca con la dicotomia tra maschile e femminileforzature, ma con naturalezza.