El Pasador, una musica da riscoprire

Oggi il nostro podcast racconta la storia di un musicista bolognese molto particolare: si tratta di Paolo Zavallone, origini romagnole ma bolognese tutta la vita, molto conosciuto come El, che ha avuto una produzione discografica lunghissima e copiosa come compositore, autore, arrangiatore, musicista, direttore d'orchestra. Ma pochi sanno che produsse ancheper sonorizzazioni, la cosiddetta Library Music che non si vendeva nei negozi ma circolava solo tra gli addetti ai lavori e i programmatori televisivi. La realizzò con la sua etichetta Paloma Records. Oggi questo tesorole definibile come cult e avanguardistico per l'allora scena italiana, acquista un valore ulteriore e grazie all'etichetta discografica romana Four Flies viene pubblicato. Esce il 28 febbraio la compilation in vinile "Paloma Supersound" e noi ve la raccontiamo con la testimonianza della figlia Cristina Zavalloni, proprio la cantante e compositrice, e un approfondimento di Paolo De Sanctis dell'etichetta Four Flies.