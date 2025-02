Pisatoday.it - Edilizia popolare: in arrivo finanziamento regionale per costruire 13 nuovi alloggi in Sant'Ermete

Leggi su Pisatoday.it

Inal Comune di Pisa un nuovodalla Regione Toscana per demolire uno dei vecchi edifici popolari diin via Rubattino, in attuazione a quanto previsto dal Masterplan modificato dall’amministrazione comunale nel 2022, e riun nuovo edificio ERP sempre nel.