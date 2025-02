Secoloditalia.it - Ed è già nostalgia: è morta Paola Orlandi, con la sorella Nora e i 4+4 ha fatto la storia della Rai in bianco e nero

A meno di due mesi dall’addio allamaggiore,, che dirigeva il coro, immaginario nazionale e mondo dello spettacolo perdono anche, cantautrice e corista che con il coro 4+4 è stata una protagonista di primo pianomitica stagioneRai in. L’artista, che ha segnato un’epoca musicale e televisiva, e che alla sua attività come corista, ha abbinato impegno e successi anche in veste di cantautrice italiana – una delle prime peraltro, iniziando la sua carriera da solista già alla fine degli anni ’50 – si è spenta ieri a Milano. Aveva 87 anni. La sua scomparsa, come quella, segnano la fine di un’era per la musica italiana. Ma è certo che la sua eredità musicale e il contributo al pama culturale del nostro Paese rimarranno indelebili e continueranno a brillare a dispetto dei segni che il tempo può infliggere.