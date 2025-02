Liberoquotidiano.it - Ecco perché l'antiamericanismo della sinistra europea rischia di affondarci

«Per me la priorità assoluta sarà raggiungere l'indipendenza dagli Stati Uniti». Così ha affermato l'altra sera Friedrich Merz subito dopo i primi exit poll che lo davano vincitore. Le sue parole possono senza dubbio essere considerate una reazione alla linea adottata dalla nuova amministrazione americana di fronte ai paesi europei. Esse però fanno riaffiorare un'idea che ha avuto corso anche in passato fra gli esponenticlasse dirigente continentale, soprattutto nei momenti in cui oltreoceano c'erano presidenti non graditi o comunque in contrasto con le idee del mainstream. Questa idea anche quando non è stata esplicitata ha lavorato in profondità « ispirando provvedimenti legislativi e anche azioni sullo scacchiere internazionale non perfettamente in linea con quelle americane. In sostanza, c'è stata una forma quasi irriflessa e sotterranea di ostilità agli Stati Uniti che spesso è andata a braccetto con l'storico delle sinistre.