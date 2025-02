Lanazione.it - Ecco Pecci Books. Il libro sulla Gkn. Ancora in lotta

Leggi su Lanazione.it

compie sei anni e li festeggia presentando libri. Il prossimo appuntamento è sabato alle 18: Dario Salvetti e Gea Scancarello presenteranno "Questo lavoro non è vita. Ladi classe nel XXI secolo. Il caso Gkn" (edizioni Solferino - Fuoriscena 2024) in dialogo con il giornalista Simone Innocenti. L’ingresso è libero, Salvetti, operaio metalmeccanico e delegato sindacale Fiom, fa parte del Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio; Gea Scancarello, giornalista, lavora a La7; ha partecipato a molti progetti per la promozione della giustizia sociale. Ilracconta fatti purtroppo noti, che devono essere ricordati. Il 9 luglio 2021 i 422 dipendenti della Gkn ricevono una email con la quale viene comunicato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività.