Lanazione.it - Ecco lo screening per il tumore al seno nell’unità mobile dell’Asl

Ildella mammella è molto frequente: dai dati del Registro Tumori Toscano si stima che 1 donna su 9 svilupperà undella mammella nel corso della vita. Fondamentale la prevenzione. A partire da giovedì prossimo fino al 14 marzo l’azienda Usl Toscana centro promuove la campagna dimammografico per le donne di età 45-49 anni residenti nel comune di Castelfiorentino. Losarà effettuato con mammografoposizionato nel parcheggio della Casa della Salute in via Cesare Pavese a Castelfiorentino. La partecipazione avviene tramite lettera di invito al proprio domicilio, inviata dalla segreteriadi Empoli. Glioncologici sono interventi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori. Partecipare aglioncologici gratuiti può salvare la salute facilitando l’accesso tempestivo alle cure.