Liberoquotidiano.it - "Ecco a quanto ammonteranno i dazi e dove colpiranno": Donald Trump demolisce la Ue

scatenato contro l'Unione Europea: il presidente degli Stati Uniti torna suie annuncia le proporzioni, clamorose, dell'imminente stretta commerciale.infatti ha dichiarato che la sua amministrazione ha preso una decisione suida imporre all'Unione europea e che un annuncio ufficiale "arriverà molto presto". Secondoriferito da, le nuove tariffe doganali saranno "in generale del 25%" ediversi settori, compreso quello automobilistico. Il tycoon non ha risparmiato critiche dure al blocco europeo, sostenendo che "l'Unione Europea è stata creata per fregare gli Stati Uniti". Una posizione che lascia presagire nuove tensioni tra Washington e Bruxelles. Sul fronte della politica estera,ha parlato anche della guerra in Ucraina e della possibilità di un accordo di pace.