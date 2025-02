.com - Eccellenza / K Sport ed un nobile punto in più visto il k.o. Maceratese: caso Alma Fano falsificazione annunciata

Come controaltare della situazione di sottofondo grottesca in cui sta per fiondarsi il campionato, ecco quel che ne è stato della 23^ giornata. Il Kimpatta ad Osimo e mette il +2 sulla. Biancorossi alla seconda sconfitta stagionale in un momento cruciale ad Urbino. Il Chiesanuova trova uno 0-0 nel tunnelVALLESINA, 26 febbraio 2025 – Come prevedibile, l’non si è presentata a Matelica creando il primo serio presupposto per ladefinitiva del campionato. Dal terzo forfait in poi, secondo regolamento, la squadra verrà estromessa dal girone facendo perdere di validità tutti gli incontri affrontati. Come conseguenza diretta, quindi, assisteremo ad una classifica completamente stravolta in onore dell’ostilità, pregressa alla stagione in corso, che la Federazione mise in atto oppositamente ai ricorsi della Jesina.