Eccellenza / Chiesanuova, Alex Morettini taglia il traguardo delle 300 presenze

Classe 1993, sarà omaggiato domenica prossima al “Sandro Ultimi” dalla società e dai tifosi per il suo attaccamento alla magliadi TREIA, 26 febbraio 2025 –festeggia le 300con la maglia del. Il centrocampista, classe 1993, gioca dal 2011 nella formazione di Patron Bonvecchi e domenica scorsa a Montefano hato questo prestigioso.Chiesanuovese doc, ha debuttato con i biancorossi nel 2011-2012, in Promozione. In questi 13 anni con lui in rosa la squadra ha ottenuto due promozioni, dalla Prima Categoria alla Promozione nel 2012-2013 e dalla Promozione all’2021-2022, vincendo anche la Coppa Italia Promozione nel 2016-2017Nei 9 campionati di Promozione disputati,ha collezionato una media di 27a stagione.