Agi.it - "E' troppo vicino alla Lega", Filomeni lascia 'Il Mondo al contrario'. Vannacci, "buona fortuna"

AGI - "Una forma ibrida come le moderne autovetture",similee ormai distante dal progetto iniziale: Fabioannuncia così le dimissioni da presidente de 'Ilal'. In un lungo post senza filtri, l'ex incursore, tra i fondatori del movimento nato nel 2023 per appoggiare le idee di Roberto(e in procinto di trasformarsi in associazione politica), rivendica la decisione di fare un passo indietro e lo fa attaccando il partito con cui il generale è stato eletto eurodeputato: "Ho visto letteralmente sbriciolare il progetto che avevo ipotizzato", lamenta l'ex braccio destro diper poi far notare al suo "vecchio camerata" che "ultimamente abbiamo assistito a una integrazione con ladi Salvini verso posizioni neo-atlantiste e filo-israeliane che - annota - non mi appartengono e non erano presenti nel progetto iniziale".