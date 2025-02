Ilgiorno.it - È tornato l’incubo del Fornaroli. Il fratello: aiutatemi, va curato

Denunce su denunce. Aggressioni, vetri delle auto infrante, gomme bucate e minacce a non finire. Il vandalo dell’ospedale, incubo degli utenti e del personale del nosocomio, èa combinare guai. Nessuno pensava che sarebbe bastato un obbligo di dimora nella città di Novara per calmare Khalid, quarantenne di origini maghrebine. Ma non si poteva immaginare che sarebbeal suo posto così presto. L’altra mattina ha incendiato gli interni di un’auto e ha tagliato le ruote di altri veicoli in sosta. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere la zona in sicurezza. Si è ripresentato anche nella cucina dell’ospedale dove le guardie giurate sono riuscite ad allontanarlo. A differenza di quanto accaduto alcuni giorni addietro quando aggredì entrambe le guardie, il quarantenne si è infuriato ma si è limitato alle solite minacce aggiungendo che brucerà l’intero ospedale.