È roba grave Grande Fratello in confessionale avvisano Zeudi e lei ne parla a Shaila | censurata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mistero al, ma soprattutto nervosismo del pubblico alla luce dell’ultimo avvenimento.è stata chyiamata in, poi una volta finita la conversazione con gli autori, si è avvicinata ae le ha comunicato una cosa importante. Non possono infatti più soffermarsi su un argomento specifico e sul web i telespettatori si sono scatenati non poco.Infatti, nella casa delsta facendo discutere questo dialogo trache è tra l’altro finito con una censura della regia. Gli autori non vogliono piò sentire ragioni e avrebbero imposto alla Di Palma di non dire più nulla a riguardo. Stessa cosa dovrebbe fare anche l’ex velina di Striscia la Notizia.Leggi anche: “I miei voti, me l’hanno detto”., Helena lo spiffera a un incredulo Mattiainforma: “Non possiamore di quella cosa”Dunque, il pubblico delha riportato la frase cheavrebbe detto a: “Inmi hanno detto di nonre più di quella cosa che ti ha detto Helena, perché è“.