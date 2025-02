Fanpage.it - È pericoloso per il cane dormire vicino a termosifoni e stufe?

Leggi su Fanpage.it

Ai cani piace starea fonti di calore, il motivo è semplice: il caldo favorisce il rilassamento e nelle fredde giornate di inverno è piacevole per loro quanto per noi. Si legge spesso dei rischi correlati a questo atteggiamento ma in realtà Fido sa bene quando arriva il momento di cambiare posizione. Da parte nostra ci deve essere solo buon senso nello stare attenti alla manutenzione dio camini e un occhio di riguardo a soggetti malati, anziani o cuccioli.