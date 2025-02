Spazionapoli.it - È Napoli-Inter anche sul mercato, i nerazzurri vogliono soffiarlo a Conte: di chi si tratta

Grande attesa per il big match di sabato pomeriggio, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, tra ile l’: lo scontro si infiammain sede di.Mancano esattamente tre giorni al fischio d’inizio di una sfida che può dire molto per il, per l’maper tutto il campionato di Serie A. Al Diego Armando Maradona (fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di sabato), va in scena un duello agonistico che dare una sterzata alla lotta Scudetto non indifferente,se appare chiaro che – in virtùdella rimonta dell‘Atalanta – la situazione è destinata a essere più chiara più in là.La speranza da parte di Antonioè che gli azzurri possano andare oltre a quelle difficoltà che hanno falcidiato i partenopei negli ultimi periodi, complici i vari infortuni che hanno costretto il tecnico addirittura a rivedere i propri piani dal punto di vista tecnico – tattico, con il ritorno alla difesa a tre.