È morto il produttore e sceneggiatore Roberto Orci, aveva 51 anni

Il 25 febbraio scorso èa 51cinematografico e televisivo, nonché. La sua morte è sopraggiunta a causa di complicanze di una grave malattia renale di cui soffriva da tempo. È grazie a, e al suo amico e collaboratore Alez Kurtzman, che la saga cinematografica di Star Trek fu riavviata attraverso la creazione di un universo alternativo chiamato KelvinVerse, infatti i due sceneggiarono e produssero Star Trek: il futuro ha inizio e il suo sequel Star Trek: Into Darkness. Oltre al rinato Star Trek, dobbiamo a loro due altri grandi successi cinematografici, tra i quali: The Island, The Legend of Zorro, Mission: Impossible III, Transformers. Nell’ambito televisivofu tra gli ideatori di Fringe, insieme J.J. Abrams e all’immancabile amico Kurtzman.