Ilfattoquotidiano.it - E’ morto a 51 anni Roberto Orci, sceneggiatore e produttore di Star Trek, Transfomers e La mummia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

die La, èa 51. A darne notizia sono i siti statunitensi di cinema. “Bob” Gastonha lavorato ad alcuni dei più grandi film e programmi tv d’azione, avventura e fantascienza negli ultimi due decenni., di origine messicana e cubana ènella sua casa di Los Angeles dopo una lunga malattia renale. Si era trasferito con la famiglia prima in Canada poi negli Stati Uniti quando aveva 10. La sua fortuna è esplosa nel sodalizio con loe regista Alex Kurtzman.ha co-sceneggiato e prodotto il reboot dinel 2009 e di due sequel; nonché Transformers nel 2007 e duedopo del sequel.ha sceneggiato Mission Impossible III, The legend of Zorro e ha prodotto Now you see me, The proposal, Lae Amazing Spider-man 2 (che ha anche co-scritto).