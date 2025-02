Ilfattoquotidiano.it - È morta Michelle Trachtenberg, popolare per le serie tv “Buffy l’ammazzavampiri” e “Gossip Girl”. Si era sottoposta di recente ad un trapianto di fegato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lutto nel mondo del cinema americano. È, a soli 39 anni,, attrice diventataper aver partecipato alletv cult come “” e “”. Il corpo della, come riportano alcune fonti al New York Post, è stata trovato dalla madre intorno alle 8 di mattina di mercoledì a One Columbus Place, un complesso di appartamenti di lusso di 51 piani nel quartiere Central Park di Manhattan. L’attrice hamente subito undi. “La sua morte non è stata indagata come sospetta” dalle forze di polizia.Avevano destato preoccupazione e scalpore tra i fan gli ultimi scatti pubblicati dalla star sui social in cui appariva particolarmente magra e senza forze. Molti utenti si sono chieste se facesse uso di droghe.A gennaio l’attrice ha risposto a tutti e a tranquillizzato anche i media americani rispondendo di essere “felice e sana” e di “non essersi maiad alcun intervento di chirurgia estetica”.