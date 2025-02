Metropolitanmagazine.it - È morta Michelle Trachtenberg, la Georgina Sparks di “Gossip Girl”: aveva 39 anni

Michelle, celebre per i suoi ruoli in serie cult comee Buffy l’ammazzavampiri, è stata trovata morta nel suo appartamento di New York all’età di 39.Addio a Michelle: l’attrice di “” e “Buffy” è morta a 39Secondo quanto riportato dal New York Post, il corpo dell’attrice è stato rinvenuto mercoledì 26 febbraio 2025 nella sua residenza nei pressi di Columbus Circle. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause della sua scomparsa, alimentando inevitabilmente domande e speculazioni.Una carriera iniziata presto e costellata di successiNata l’11 ottobre 1985 a New York, Michelleha iniziato a recitare fin da bambina, conquistando il pubblico con il ruolo di Nona F. Mecklenberg nella serie Le avventure di Pete e Pete di Nickelodeon.