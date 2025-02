Liberoquotidiano.it - "È ingombrante": Ducati subito nel caos, bordate di Bagnaia contro Marc Marquez

Non sono due ma quattro i galli nel pollaio dell'italico motorsport che si appresta ad accendere i propulsori in questi giorni, dal Barhain alla Thailandia. Sempre di Rosse stiamo parlando e sia lache la Ferrari hanno aspirazioni analoghe in fatto di mondiale. La Formula 1 attende da 18 anni il ritorno di Maranello al ruolo che gli compete e Lewis Hamilton e Charles Leclerc formano la miglior coppia del mondiale; la MotoGp, invece, si aspetta che laestragga dai nomi di Francescoquello del successore di Martin, iridato 2024. Dunque i galli sono quattro, non due, ed essendo nello stesso pollaio, rischiano di beccarsi: la lotta in famiglia fra piloti dello stesso team, difatti, non ha sempre portato bene, lo dice la storia. Il rischio c'è se si ripensa ai duelli fratricidi del passato in Formula 1, ad esempio quelli fra Gilles Villeneuve e Pironi, Senna e Prost, Rosberg e lo stesso Hamilton.