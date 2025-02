Superguidatv.it - È colpa mia: Londra, la recensione del nuovo capitolo della saga romantica

Leggi su Superguidatv.it

Noah è una ragazza americana che ha dovuto abbandonare la sua vita a Miami per trasferirsi ainsieme alla madre: le due infatti andranno ad abitare nella sfarzosa tenuta delcompagnodonna. Noah non soltanto ha lasciato i suoi amici ma anche il suo storico fidanzato, con tutte le difficoltà che ora comporterà una relazione a distanza.In Èmia:l’impatto con quella nuova casa è migliore del previsto, anche per viapresenza del suo affascinante fratellastro Nick, con il quale scatta sin da subito una reciproca attrazione. Lui è impegnato in corse su quattro ruote illegali e combattimenti clandestini e e trascinerà Noah in un mondo potenzialmente pericoloso. Ma la vera minaccia per la giovane rischia di riemergere da quel passato con cui sperava di aver chiuso i conti per sempre.