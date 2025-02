Iltempo.it - Due anni (di Elly) e non sentirli. E Meloni vola sopra il 30 per cento

Tecnicamente si chiama tanatosi. È la sindrome divvivenza che determina i comportamenti di molti animali di fronte a scelte difficili o a situazioni di pericolo. Per togliersi d'impiccio, in pratica simulano la morte, per disorientare eventuali predatori. Esattamente quello che faSchlein da due, ovvero da quando il 26 febbraio ‘23 vinse le primarie dem, smentendo le previsioni della vigilia e mandando fuori strada Stefano Bonaccini, il fidanzato affidabile e triste, scaricato per una scavezzacollo. E per le prime settimane,è stata di parola: ufficializza l'armocromista, santifica le vacanze, balla sul carro del Gay Pride, interpreta Zombie suonando la chitarra a una festa dell'Unita', una specie di Renzi, però in versione gruppettara. Se il leader di Italia Viva faceva notizia andando da Maria De Filippi con il chiodo, lei va a cena con Claudio Baglioni, Paolo Sorrentino e Carlo Verdone con quella che diventa la sua divisa: sneakers bianche, blazer inappuntabile su camicia coloratissima, con gli occhiali da sole appoggiati sulla testa.