Dubbi e delusione di Helena sul televoto | Cosa mi è stato detto

Nonostante la batosta dell'esito del televoto che ha incoronato Jessica Morlacchi prima finalista, Helena Prestes lunedì sera al Grande Fratello si è mostrata serena e anche contenta per la sua amica. Con il passare delle ore l'ostentata tranquillità ha lasciato spazio ad una più che comprensibile delusione e anche a dei dubbi sul risultato della votazione che è stata vinta dalla Morlacchi. I dubbi e l'amarezza per il verdetto del televoto. Ieri pomeriggio Helena Prestes in giardino con Mattia Fumagalli ha commentato i possibili voti che sono arrivati dall'estero: "Poi a me è stato detto che non contavano i voti dall'estero, poi invece mi hanno detto 'non te lo posso dire'. Conta, non conta, poi non si sa. Non posso dire altro". I dubbi poco dopo si sono trasformati in sconforto, la modella brasiliana si è appartata in camera con Javier e gli ha chiesto: "Cos'ho fatto di sbagliato per non essere finalista? Non so, avrò fatto qualcosa forse.