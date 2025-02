361magazine.com - Dsquared2, Obsessed2 – FW’25: trent’anni di provocazione e non sentirli!

Leggi su 361magazine.com

Tra eccesso, erotismo e libertà assoluta, il duo canadese riscrive le regole del fashion show. E lo fa col botto. Va in scena #– FW 2025.fa, Dean e Dan Caten hanno acceso la miccia di. Oggi, la fiamma brucia più forte che mai. Per celebrare il loro anniversario, i gemelli portano in scena, una sfilata che non è solo un ritorno alle origini, ma un’esplosione di identità, desiderio e spettacolo puro.Il setting? Un night club trasformato in passerella, tra macchine d’epoca, luci da studio cinematografico e un casting da urlo.Amelia Gray brilla in un abito che rievoca il masterpiece di Bob Mackie per Cher, Isabeli Fontana sfila con uno spacco che sfida la gravità (e l’intimo), mentre Naomi Campbell, parrucca XXL e presenza divina, chiude il cerchio di questa celebrazione senza regole.