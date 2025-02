Vanityfair.it - Dsquared2, la sfilata Autunno-inverno 2025/26 è una festa di compleanno memorabile

Per celebrare i trent’anni del brand i direttori creativi Dean e Dan Caten trasformano la passerella in una sexy soirée elettrica. Con Doechii, Amelia Gray, Naomi Campbell & Co. al centro della pista