Droga nel bagno manette per 30enne Arrestato dai Carabinieri

GRAGNANO – Idella stazione di Gragnano hannoper detenzione dia fini di spaccio Aniello La Mura,del posto già noto alle forze dell’ordine.Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato 115 grammi di marijuana, nascosti in, in un vaso di vetro.Sequestrati anche un bilancino di precisione e 685 euro in contante ritenuto provento illecito.Nel corso del servizio è stato denunciato anche un 34enne perché nelle sue tasche sono stati rinvenuti 9 grammi di “erba”.La Mura è ora in attesa di giudizio.L'articolonelperdaiproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.