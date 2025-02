Tarantinitime.it - Droga e armi in discoteca, due arresti

Tarantini Time QuotidianoUn’operazione di servizio dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta, svolta tra la notte di sabato e domenica all’interno di unamolto frequentata della zona, ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia in stato di libertà di altre tre.Un 18enne ed un 22enne, entrambi di Taranto, sono stati sorpresi mentre stavano per cedere dosi di sostanze stupefacente. Addosso ai due ragazzi sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 50 grammi di hashish già divisi in 50 dosi, 19 grammi di MDMA (Metilenediossimetamfetamina) già divisi in 33 dosi, 19 grammi di ketamina già divisi in 39 dosi nonché la somma di denaro di 150 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, i due sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Taranto, in attesa di giudizio.