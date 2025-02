Dayitalianews.com - Drammatico frontale sulla Cassino-Sora, un morto e tre feriti gravi

Nel primo pomeriggio di oggi 26 febbraio, poco prima delle 13:00, si è verificato un devastante scontroSuperstrada-Atina all’altezza di Sant’Elia Fiumerapido. Il bilancio al momento è tragico: una persona deceduta e altre tre ferite in modo grave.Le dinamiche delLo scontroè avvenuto vicino ad una semicurva e sono rimasti coinvolti 4 mezzi: 3 auto e un furgone. La peggio l’ha avuta una donna 55enne di Atina, anche se non è stata ancora rivelata la sua identità da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso.Dopo la segnalazione della collisione sono sopraggiunti sul posto i carabinieri della stazione di Sant’Elia, i vigili del fuoco die il personale sanitario dell’Ares 1-1-8. Le tre persone ferite sono state trasportate all’ospedale dicon prognosi riservata.