Movieplayer.it - Dragon Ball: il Funko POP di Goku Super Sayan con Kamehameha è in offerta su Amazon

Leggi su Movieplayer.it

Supotete attualmente trovare ilPOP dicona un prezzo scontato. IlPOP diconè in sconto su. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarlo a 11,99€ con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato indicato (16,00€). I dettagli relativi gadget in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o . IlPOP diconindicato è venduto e spedito da. Un momento leggendario che diventaPOP C'è un istante preciso in cui la leggenda prende forma:si carica di energia, il suo sguardo si fa incandescente, l'aura dorata esplode .